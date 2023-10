Najpopularniejsze metody płatności online. Lider jest jeden

Jakie metody płatności wybierają Polacy?

W raporcie podano, że przeważająca część Polaków korzysta z BLIK-a (70 proc.). Względem 2022 r. to wzrost o 9 p.p. oraz 11 p.p. względem 2020 r. Kolejną metodą, z której korzystanie deklarują polscy e-konsumenci jest szybki przelew z wynikiem 23 proc., notując spadek o 7 p.p. względem ubiegłego roku i 4 p.p. w stosunku do 2020 r. Na trzecim miejscu znalazła się płatność kartą z wynikiem 19 proc. Tu również obserwujemy spadki: o 4 p.p. w stosunku do 2022 r. oraz o 6 p.p. w stosunku do 2020 r.