Klienci muszą przygotować się na utrudnienia. Duże banki na liście

Bank Pekao, ING Bank Śląski, BNP Paribas i Toyota Bank - to banki, które w najbliższych dniach przeprowadzą prace serwisowe. W związku z tym klientów powyższych banków czekają utrudnienia w korzystaniu z części usług.

Bank Pekao

W nocy z soboty na niedzielę, w godz. 0.30-4.30, klienci Banku Pekao nie zrobią przelewu natychmiastowego Express Elixir i przelewu na telefon Blik w aplikacji PeoPay. W godz. 1.30 do 2.30 nie zalogują się ponadto do serwisu Pekao24, nie skorzystają z aplikacji PeoPay, Pekao24Makler oraz platformy eTrader Pekao.

ING Bank Śląski

BNP Paribas

W piątek od godz. 23.00 do godz. 15.00 w sobotę systemy BiznesPl@net, GOmobile Biznes, BNP Paribas Connect Host to Host będą niedostępne ze względu na prowadzone prace serwisowe. "Przepraszamy za utrudnienia. Jednocześnie informujemy, że płatności kartą i dostęp do bankomatów będą działały bez zakłóceń" - przekazali przedstawiciele BNP Paribas.