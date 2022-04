Duży bank ostrzega przed oszustami. "Nie klikajcie w link i nie wpisujcie danych logowania"

Oszuści podszywają się pod Bank Pekao i rozsyłają fałszywe wiadomości do klientów - poinformował na Twitterze rzecznik prasowy banku Paweł Jurek. Przedstawiciel Banku Pekao apeluje o ostrożność i podkreśla, że bank nie rozsyła takich SMS-ów.

Paweł Jurek opublikował przykładową wiadomość rozsyłaną przez oszustów: "PEKAO: Ograniczylismy dostep do Twojego konta ze wzgledu na podejrzana aktywnosc, aby uwierzytelnic odwiedz strone (pisownia oryginalna - red.)".

Cyberprzestępcy podawali następnie link, która przekierowuje do fałszywej strony banku.

"Nie wysyłamy takich SMS. Nie klikajcie w link i nie wpisujcie danych logowania. To oczywiście nie jest nasza strona. Uważajcie" - zaapelował na Twitterze rzecznik prasowy banku.

O zderzaniu poinformował tez Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego KNF. "Otrzymałeś wiadomość SMS z informacją o ograniczonym dostępie do konta bankowego? Uważaj - to nowa kampania phishingowa. Cyberprzestępcy podszywają się pod BankPekao SA. Na fałszywych stronach wyłudzają dane do logowania w bankowości elektronicznej" - podał w mediach społecznościowych.