Audyt w PZU. "Zakres nieprawidłowości jest znaczący"

"Wyniki audytów mają charakter dokumentów wewnętrznych, chronione są tajemnicą przedsiębiorstwa i w pierwszej kolejności zapoznają się z nimi członkowie organów korporacyjnych spółek PZU i PZU Życie" - poinformowało biuro prasowe PZU w odpowiedzi na pytania Polskiej Agencji Prasowej o doniesienia medialne dotyczące audytu Grupy PZU. Jak podkreśliła spółka, "audyty miały charakter przekrojowy, objęły wiele zagadnień biznesowych, inwestycyjnych, marketingowych, kadrowych czy prawnych, które zostały poddane szczegółowej kontroli i weryfikacji". "Zakres wykrytych nieprawidłowości różnego rodzaju - natury prawnej, formalnej czy etycznej - jest znaczący" - poinformowało PZU. Wcześniej Ministerstwo Aktywów Państwowych w odpowiedzi na pytanie PAP, na jakich etapach są audyty w spółkach Skarbu Państwa przekazało, że nie we wszystkich spółkach z udziałem Skarbu Państwa audyty się zakończyły. Jak informował resort, priorytetowe obszary audytów to: outsorcing, postępowania sądowe, administracyjne i kontrolne oraz cyberbezpieczeństwo . "Audyty w spółkach z udziałem Skarbu Państwa powinny być wykonane z należytą starannością i nie wszędzie zostały zakończone. W przypadku spółek giełdowych należy pamiętać, że Skarb Państwa jest tylko jednym z akcjonariuszy. Audyty w spółkach publicznych, notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych SA w Warszawie, dotyczą informacji potencjalnie cenotwórczych, a emitenci są zobowiązani zapewnić akcjonariuszom jednakowe traktowanie" - poinformował resort aktywów państwowych.

Pieniądze na kampanię

W ubiegłą środę europosłowie KO Dariusz Joński i Michał Szczerba odnieśli się na konferencji prasowej w Sejmie do wyników audytu, do którego mieli dotrzeć dziennikarze programu TVP "19.30". Według audytu, należący do Grupy PZU bank Pekao sponsorował podmioty, inicjatywy i wydarzenia związane z PiS. Łącznie miał na to przeznaczyć 23 mln zł. Ponadto - według dokumentu - zarząd banku miał 18 doradców, których pensje kosztowały 30 mln zł, z czego 4,6 mln zł zarobił Witold Ziobro - brat prezesa Suwerennej Polski, posła klubu PiS, byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Europosłowie mówili, że PiS wyprowadzało pieniądze z PZU i przekazywało je na kampanie swoich polityków. Jak mówił Szczerba, według audytu, Fundacja Alior Banku (bank również należący do Grupy PZU) finansowała inicjatywy środowiska Suwerennej Polski. Szczerba wezwał obecne władze Grupy PZU o niezwłoczne przekazanie wyników audytu do organów ścigania.