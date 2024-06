Zagadkowe awarie pociągów. Prokuratura o śledztwie

Śledztwo prowadzi Wydział do Spraw Przestępczości Gospodarczej. - Jest to postępowanie przygotowawcze w sprawie dokonania nieuprawnionej zmiany zapisu danych informatycznych w systemie sterowania kilkudziesięciu pojazdów serii Impuls, polegający na zainstalowaniu w systemie tych pojazdów oprogramowania wywołującego ich blokady w przebiegu normalnej eksploatacji, a tym samym doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem nabywców tych pojazdów – wyjaśniła rzeczniczka. Dotychczas zabezpieczono między innymi dokumentację oraz nośniki elektroniczne i trwają przesłuchania świadków. Śledztwo znajduje się w fazie "in rem" co oznacza, że nikomu nie przedstawiono zarzutów.