Co dalej z abonamentem RTV? "Nie do uratowania"

Kwiatkowski był w RFM FM pytany, "czy abonament RTV powinien ulec likwidacji". - Abonament RTV jest nie do uratowania. Oczekiwania społeczne i praktyka ostatnich lat spowodowały, że ten abonament to nie będzie czy nie powinna być podstawowa forma finansowania mediów publicznych - odparł członek RMN.

Wskazał, że "BBC też jest właściwie finansowane ze środków budżetowych czy parabudżetowych". - Abonament to nie jest nic innego jak parapodatek. Wszystko polega na jakiejś kulturze politycznej. Jak się umówimy, że ta telewizja będzie zdobywana i oddawana w rytm kadencji politycznych, partyjnych, parlamentarnych to tak się stanie. Jak się umówimy, że to ma jednak służyć całemu narodowi, wszystkim widzom, wyborcom, to będzie tak, jak się umówimy - powiedział Kwiatkowski.