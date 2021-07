12 tysięcy złotych na drugie i kolejne dzieci. Projekt trafił do konsultacji

12 tysięcy złotych na drugie i kolejne dzieci - czyli program Rodzinny Kapitał Opiekuńczy - będzie kosztował budżet państwa w 2022 roku 3,15 miliarda złotych. Natomiast w ciągu dziesięciu lat będzie to 30,4 miliarda złotych - wynika z wyliczeń przedstawionych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Projekt ustawy dotyczący uruchomienia programu trafił właśnie do konsultacji.

12 tysięcy złotych na dziecko - zasady

Jak wynika z komunikatu resortu rodziny i polityki społecznej, dodatkowe środki w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego będą przysługiwać na każde drugie i kolejne dzieci w rodzinie w wieku od 12 do 36 miesiąca życia w maksymalnej wysokości 12 tysięcy złotych na dziecko. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy oraz koszty jego obsługi będą finansowane z budżetu państwa.

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2022 r. MRiPS szacuje, że w pierwszym roku wsparciem zostanie objętych ok. 410 tys. dzieci.

Jak złożymy wniosek o 12 tys. złotych na dziecko?

Wniosek o 12 tys. złotych i załączniki do wniosku będą składane wyłącznie w postaci elektronicznej, za pomocą tych samych systemów teleinformatycznych, co wnioski o świadczenie Dobry start i 500 plus, czyli: portal Emp@tia, PUE ZUS i bankowość elektroniczna.