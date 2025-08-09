Workation. Oto najlepsze miejsca

Tokio to najlepsze miejsce na pracę połączoną z wakacjami. Oprócz stolicy Japonii w czołówce najlepszych miast na tak zwane workation są jeszcze między innymi brazylijskie Rio de Janeiro czy stolica Węgier Budapeszt.

Niegdyś połączenie pracy i wakacji było zarezerwowane jedynie dla wolnych strzelców. Pandemia zmieniła styl pracy wielu ludzi. Na popularności zyskały nie tylko praca hybrydowa czy zdalna. Niektórzy chętnie korzystają z możliwości tzw. workation - wykonywania swoich obowiązków zawodowych z jednoczesnymi wakacjami i pobytem w innym kraju.

Tokio najlepsze na workation

Różnorodne badania i rankingi podróżnicze przyglądają się dziś nie tylko destynacjom, które spełnią wymagania typowych turystów, ale i tych, którzy zagraniczne wyjazdy dzielą między wypoczynek i pracę właśnie.

"Work from anywhere barometer" to ranking opracowany przez International Workplace Group, który wskazuje najlepsze miejsca na workation.

W tym roku na najwyższym stopniu podium jest Tokio. Jak opisuje portal Time Out, stolica Japonii ma w rankingu 91 na 120 możliwych punktów.

Tokio kitzcorner/Shutterstock

Wysoką pozycję zawdzięcza szybkiemu internetowi szerokopasmowemu, doskonałej komunikacji, nie bez znaczenia są też bliskość licznych miejsc na łonie natury, gdzie można odpocząć od pracy i miejskiego zgiełku.

Ponadto, w 2024 roku Japonia wprowadziła wizę dla nomadów cyfrowych. Pozwala ona obcokrajowcom pracującym zdalnie na pobyt i wykonywanie swoich obowiązków zawodowych w Japonii przez okres do sześciu miesięcy.

Czołówka rankingu workation

Na drugim miejscu idealnych miejsc na workation jest Rio de Janeiro z 90 punktami.

Rio de Janeiro dmitry_islentev/Shutterstock

Pierwszą trójkę zamyka Budapeszt z wynikiem 89,5 punktu.

Budapeszt, widok na Aleję Andrassyego Shutterstock

Na pozostałych miejscach zestawienia znalazły się Seul, Barcelona, Pekin, Lizbona, Rzym, Paryż i stolica Malty - Valletta.

Workation. Ranking

Zestawienie "Work from anywhere barometer" powstaje w oparciu o ocenę poszczególnych miast na podstawie 12 różnych kategorii (szybkość internetu, dostępność otwartych przestrzeni do pracy czy dostęp do natury).

Autorka/Autor:Pkarp/kris

Źródło: PAP