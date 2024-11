Pompeje ograniczają turystykę, by chronić "kruche dziedzictwo"

O nowych zasadach władze parku poinformowały w piątek. - Pracujemy nad serią projektów, by zmniejszyć napływ (ludzi) na teren Pompejów, który może stanowić zagrożenie zarówno dla ludzi, na przykład w razie trzęsienia ziemi, jak i dla zabytków, dziedzictwa tak wyjątkowego i kruchego - powiedział Gabriel Zuchtriegel, dyrektor parku archeologicznego na terenie pozostałości antycznego miasta.

- Stawiamy na powolną, zrównoważoną, przyjemną, a nie masową turystykę i temu mają służyć podjęte kroki - podkreślił. Limit 20 tysięcy zwiedzających dziennie to niejedyna nowość w Pompejach. Również od połowy listopada bilety wstępu na teren parku archeologicznego będą imienne. Nowe zasady to konsekwencja prób kontrolowania liczby odwiedzających. Wcześniej podobne próby we Włoszech podjęła między innymi Wenecja.