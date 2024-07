Zakazy na plaży. Tego mogą nie wiedzieć turyści

Spacery albo kąpiel w morzu bywają ograniczane przez najemców płatnych plaż. Jednak to jest działanie bezprawne - przypomina włoska Krajowa Unia Konsumentów. Nie wiedzą o tym przede wszystkim zagraniczni turyści.

Wolny i bezpłatny dostęp do morza jest jednym z podstawowych praw - podkreśliła Krajowa Unia Konsumentów. Organizacja zauważa, że niektórzy najemcy plaż nie wpuszczają osób, które chcą dojść do brzegu lub wymagają od nich opłaty za wstęp. Jak zaznaczono, ci zarządcy, którzy to robią, łamią przepisy obowiązującej ustawy, ponieważ plaża jest dobrem publicznym. Można pobierać opłatę w przypadku korzystania ze znajdujących się tam parasoli i leżaków lub pryszniców.