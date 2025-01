Te miasta lepiej omijać

Monako, znajdująca się niedaleko Rzymu Ostia i chorwackie Ploce zostały wymienione przez brytyjski dziennik "The Telegraph" na liście nadmorskich lokalizacji, które lepiej omijać. Dla równowagi zaproponowano również miasteczka, którymi turyści mogą być zachwyceni.

Choć Monako kojarzy się wielu z pięknem i przepychem, to na autorze książek podróżniczych, Anthonym Peregrine, nie zrobiło dobrego wrażenia.

- To samowystarczalna bańka ekstrawagancji, luksusu i wielu policjantów. Sceneria jest niesamowita – z tyłu bezpośrednio góry, Morze Śródziemne z przodu. Jednak spektakl opiera się na bogactwie, a zwykli zjadacze chleba mają co najwyżej ledwo tolerowane fragmenty w Nibylandii – tak ekspert opisał Monako na łamach "The Telegraph".