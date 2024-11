Jak opisuje CNN, ponad 6,6 tys. mieszkańców Lizbony podpisało się pod petycją nawołującą miejskie władze do przeprowadzenia referendum w sprawie ograniczenia liczby apartamentów przeznaczonych na krótkoterminowy najem dla turystów.

Autorem petycji jest ruch nazwany Movimento Referendo pela Habitação (MRH). Grupa ta chce wyeliminować prawie 20 tys. istniejących dziś apartamentów turystycznych mieszczących się w zwykłych budynkach mieszkalnych w portugalskiej stolicy. Ich zdaniem mogłoby to poprawić perspektywy mieszkaniowe dla mieszkańców. Petycja trafiła do rady miasta pod koniec zeszłego tygodnia - podaje CNN.

Wpływ turystyki na rynek mieszkaniowy

W ostatnich latach Lizbona, słynąca m.in. z klimatycznych dzielnic, malowniczych uliczek i kolorowych budynków, odnotowuje wzrost liczby turystów. Liczące około 545 tysięcy ludzi miasto odwiedziło w 2023 roku ponad 15 milionów gości. Wielu mieszkańców jest niezadowolonych z wpływu masowej turystyki na jakość życia. We wrześniu doszło do protestów, podczas których demonstrujący sprzeciwiali się skutkom turystyki dla rynku mieszkaniowego.

- Przekształcanie mieszkań w obiekty na wynajem wakacyjny doprowadziło do eksmisji i wysiedleń mieszkańców z miejskich dzielnic - twierdzi Luísa Freitas, przedstawicielka ruchu MRH. Jak zauważyła, oprócz lokalnych mieszkańców pod petycją w sprawie referendum podpisało się też 4,4 tys. osób niezamieszkałych obecnie w stolicy. Jej zdaniem są to w wielu przypadkach byli mieszkańcy miasta, którzy zostali "zmuszeni do wyprowadzki na przedmieścia z powodu drastycznych podwyżek czynszów".