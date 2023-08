Nielegalnie oferowali leżaki na plażach. Zatrzymano ponad 20 osób

Zatrzymania na Rodos, Paros i Mykonos

Konflikt o greckie plaże

Zatrzymania są kolejną odsłoną konfliktu o wolny dostęp do publicznych terenów. Mieszkańcy Grecji stworzyli ruch oprotestowujący zawłaszczanie plaż przez prywatne firmy. "Ruch ręcznikowy", jak go okrzyknięto, domaga się swobodnego dostępu do plaż, przypominając, że zgodnie z konstytucją wszystkie greckie plaże są publiczne.

W rezultacie - zauważają krytycy - choć podczas policyjnych akcji zatrzymywane są osoby zajmujące plaże publiczne bez wymaganych zezwoleń, to nie rozwiązuje to podnoszonych przez mieszkańców kwestii. Usługodawcy uzyskują licencje na zajęcie plaż pod wynajem leżaków i parasoli i choć nie łamią prawa, to uniemożliwiają chętnym znalezienie wolnego miejsca. W najpopularniejszych lokalizacjach - jak podał portal tygodnia "The National Herald" - wynajęcie parasola i leżaka może w szczycie sezonu kosztować kilkaset euro za dobę.