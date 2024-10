Popularny serwis szykuje zmiany. Są kontrowersje

"Przesyłając, publikując treści (...) użytkownik udziela nam międzynarodowej, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na ich udostępnianie" - czytamy w nowym regulaminie platformy. Jak podaje CNN, wielu użytkownikom szczególnie niepokojący wydał się zapis o tym, że zamieszczane w serwisie materiały będą mogły posłużyć "do szkolenia modeli uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji, zarówno generatywnych, jak i innego typu".

Wykorzystywanie już powstałych treści do szkolenia sztucznej inteligencji stało się kluczowe przy obecnym, dynamicznym tempie rozwoju tej technologii. Entuzjazmu inżynierów nie podzielają jednak użytkownicy platform, zwłaszcza artyści i inne osoby wykorzystujące serwisy do promocji swojej kreatywnej pracy zawodowej lub hobbystycznej. Tworzone przez nich treści miałyby bowiem posłużyć do rozwoju sztucznej inteligencji, która z czasem mogłaby w dużej mierze zastąpić ludzkich twórców.