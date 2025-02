Polak w kosmosie. Premier: to jest dla nas prawdziwy przełom

Kosmos to już nie tylko "gra wyobraźni"

Zdaniem Tuska kosmos już nie jest tylko "grą wyobraźni", czymś, co "tak sobie obserwujemy, czasami w telewizji, czasami w książkach science-fiction". "Staje się przestrzenią, w której będą obecne także polskie ambicje. Znamy wszyscy to powiedzenie: 'the sky is the limit' ("granicą jest niebo" - red.). Dzisiaj możemy powiedzieć: 'even the sky is not the limit' ("nawet niebo nie jest granicą" - red.)" - powiedział.