Nowa konsola zaprezentowana. Są kontrowersje

We wtorek Sony oficjalnie zaprezentowało Playstation 5 Pro, czyli znacznie wydajniejszą, ale też droższą odsłonę piątej wersji konsoli. W przypadku nowego sprzętu zaskoczeniem może być wysoka cena, ale także brak napędu optycznego, który trzeba będzie dokupić oddzielnie.

Po wielu miesiącach plotek i spekulacji Sony potwierdziło, że wprowadza na rynek mocniejszą odsłonę Playstation 5 Pro. Co istotne, nie będzie to nowa generacja, a jedynie wersja ulepszona, z lepszymi parametrami.

PS5 Pro ma zapewnić graczom wysokiej jakości grafikę przy zachowaniu płynności rozgrywki, co w przypadku standardowej piątki nie zawsze było oczywiste.

W nowej konsoli znajdziemy między innymi ulepszony układ graficzny, który ma o 67 proc. więcej jednostek obliczeniowych oraz o 28 proc. szybszą pamięć. Zdaniem Sony pozwoli to na o prawie połowę szybsze renderowanie gier.

PS5 Pro ma też wyróżniać się wydajniejszym Ray Tracingiem, a także rozwiązaniami opartymi na sztucznej inteligencji. Chodzi o technologię Spectral Super Resolution, która za sprawą AI zwiększa rozdzielczość, poprawiając jakość obrazu.

Odświeżona piątka zaoferuje dysk o pojemności 2 TB. W momencie premiery z możliwości konsoli będą mogły korzystać tytuły takie jak: Hogwart Legacy, Alan Wake 2, Assassin's Creed Shadows, Horizon Forbidden West, Marvel's Spider Man 2 czy The Last of Us Part 2.

charnsitr/Shutterstock

Cena PS5 Pro

BBC zauważa, że nowa odsłona PS5 będzie najdroższą konsolą w historii Sony. W dniu premiery, czyli 7 listopada 2024 roku ma kosztować 799 euro, co przy prostym przeliczeniu daje około 3430 zł. Niewykluczone jednak, że za sprzęt dostępny w naszym kraju trzeba będzie zapłacić jeszcze więcej.

Gracze, którzy zechcą grać w tytuły na nośnikach fizycznych, dopłacą kolejne 550-600 zł za napęd optyczny. Nie dziwi więc, że prezentacja nowej konsoli spotkała się z dużą krytyką ze strony graczy.

"Wydaje się, że Sony nie zrobiło wystarczająco wiele, by uzasadnić tak wysoką cenę. Wprowadzenie na rynek konsoli bez napędu dyskowego i oferowanie jedynie 60 FPS (klatki na sekundę - red.) jest rozczarowujące" - mówił Paul Tamburro z serwisu Playstation LifeStyle, cytowany przez BBC.

Wtorkowe zaprezentowanie PS5 Pro nie stanowi dużego skoku technologicznego w porównaniu chociażby do PS4, które wprowadziło grafikę 4K. Nowe urządzenie to nadal jednak krok do przodu w porównaniu do poprzednich wersji.

Konkurencja nie śpi

W tym roku zadebiutować ma także nieco poprawiona wersja Xbox Series X. Microsoft nie podał jeszcze dokładnej daty premiery, jednak wiadomo, że odbędzie się ona przed końcem bieżącego roku.

W przypadku odświeżonego Xboxa nowości może być jednak niewiele. Konsola będzie dostępna w wersjach z dyskiem SSD o pojemności 1 TB lub 2 TB (Galaxy Black). Co istotne, w przeciwieństwie do Playstation, będą one wyposażone również w napęd optyczny.

Autorka/Autor:BC/dap

Źródło: BBC