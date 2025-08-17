"Nie ufajcie tego typu ofertom". Ostrzeżenie dla klientów banku

Oszuści podszywający się pod PKO BP kuszą klientów fałszywymi inwestycjami - ostrzegł zespół cyberbezpieczeństwa Komisji Nadzoru Finansowego (CSIRT KNF). W komunikacie zaapelowano by zachować czujność i nie ufać takim ofertom.

"Uwaga na fałszywe inwestycje! Cyberprzestępcy publikują reklamy fałszywych inwestycji w mediach społecznościowych, w których podszywają się pod PKO BP" - ostrzegł CSIRT KNF.

"Oszuści wykorzystują formularz na platformie Facebook. Wprowadzone tam dane trafiają bezpośrednio w ręce cyberprzestępców" - wyjaśnił zespół.

"Bądźcie czujni i nie ufajcie tego typu ofertom!" - zaapelował CSIRT KNF.

Kolejne oszustwa w internecie

We wtorek CSIRT KNF wystosował natomiast ostrzeżenie przed oszustami podszywającymi się pod portal eBilet.pl. "Cyberprzestępcy tworzą fałszywe strony, na których oferują możliwość zakupienia biletów na koncert. W rzeczywistości oszuści wyłudzają środki finansowe użytkowników" - pisał zespół.

Z kolei CERT Polska ostrzegał przed fałszywymi kodami CAPTCHA na stronach internetowych. "Jeśli, pod pretekstem sprawdzenia, czy nie jesteś robotem, strona internetowa prosi Cię o wciśnięcie kilku skrótów klawiszowych (np. Windows - R, Ctrl - V i Enter) - uważaj, to oszustwo! - ostrzegli. W rzeczywistości naciśniecie takich kombinacji klawiszów, prowadzi do instalacji szkodliwego oprogramowania w komputerze.

Zespół CSIRT KNF realizuje zadania Sektorowego Zespołu Cyberbezpieczeństwa (SZC), we współpracy z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. SZC został utworzony przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Zespół ma m.in. przyjmować zgłoszenia o incydentach poważnych oraz wspierać w ich obsłudze, analizować takie incydenty, a także szukać powiązań pomiędzy nimi. Ma również współpracować z właściwym CSIRT MON, CSIRT NASK i CSIRT GOV w zakresie koordynowania obsługi takich incydentów.

Autorka/Autor:BC/dap

Źródło: tvn24.pl