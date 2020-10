"Dowiesz się o kontakcie z koronawirusem". Wyjaśniamy, jak działa rządowa aplikacja

Aplikacja ProteGO Safe

"Dzięki STOP COVID - ProteGo Safe telefon zapamięta, kogo spotkaliście. Co ważne, nikomu tych informacji nie przekazuje. Za to poinformuje Was o kontakcie z osobą zakażoną i podpowie, co zrobić w takiej sytuacji" - czytamy w opisie dołączonym do aplikacji. Podkreślono jednak, że otrzymanie powiadomienia nie jest jednoznaczne z obowiązkiem odbycia kwarantanny domowej.