Kiedy był dzieckiem, budował pojazdy z kół od pojemników na śmieci i kilku desek. Zjeżdżał na nich z górek w Łodzi. Pod koniec podstawówki zainteresował się elektroniką. Mówi, że prawdziwy przełom nastąpił, gdy jego kolega dostał ZX Spectrum, jeden z pierwszych komputerów domowych, produkowany od 1982 roku. Wtedy, zamiast grać z kolegami, poszedł prosto do księgarni szukać książek i materiałów, by dowiedzieć się, jak działa taki sprzęt. Tak zaczął swoją przygodę z programowaniem.

"Można było stworzyć produkt, nie mając pieniędzy"

- Mieliśmy Super Kulki, więc jak ktoś wchodził na stronę je pobrać, to widział od razu ALLPlayera. I pobierał kolejny program. My z kolei zarabialiśmy na współpracach reklamowych. Czyli można było stworzyć produkt, nie mając pieniędzy - zwraca uwagę.

Wymyślają rewelacyjne, ale tylko teoretycznie pomysły

Z Arturem Majtczakiem spotykamy się w warszawskim Google Campus for Startups, na Demo Day. Jest to wydarzenie organizowane przez HugeTECH Revolution, na którym najczęściej młode technologiczne firmy szukają szansy na pozyskanie finansowania i przebicie się. W konkursie brały udział 24 spółki.

Jak działa ten sprzęt? - Jesteśmy na wakacjach, filmujemy nasz wyjazd i wiemy, że złapaliśmy jakiś świetny moment na przykład w 11 minucie. Ten właśnie kawałek chcemy przesłać znajomym. W tej chwili system działa tak, że film trzeba wysłać na serwer, a odbiorca musi go ściągnąć, przesłuchać, znaleźć wybrane fragmenty. Trwa to długo, bo taki film będzie wielkości 15 GB. Natomiast korzystając z AllPlayerShare możemy przesłać link z tym materiałem od dokładnie wybranej minuty - wyjaśnia.

- Widzę też, że często start-upy tworzą ludzie, którzy nie mają pojęcia o programowaniu. Wymyślają rewelacyjne, ale tylko teoretycznie pomysły. Problem jest w tym, że jeżeli ktoś nie ma pojęcia o programowaniu, to nie wie, co jest możliwe, biorąc pod uwagę aktualną technologię - zauważa.

Pomysł spisany na kartce, miliony od inwestorów, test windy

- Albo że przejdą test windy. Jeśli w dwie minuty przekonają inwestora w windzie do swojego pomysłu, to dostają sto milionów dolarów. Kiedyś krążyły takie historie, ale nie wiem, czy dziś to by się udało. Teraz trzeba udowodnić, że nasz pomysł na biznes ma sens na dużo wcześniejszym etapie. Musimy pokazać, że potrafimy coś zrobić, że mamy dobry zespół i że jesteśmy w stanie w rzeczywistości stworzyć produkt - wyjaśnia Majtczak.