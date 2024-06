Sojusz zaprezentował fundusz latem 2022 roku, kilka miesięcy po rosyjskiej inwazji na Ukrainę , obiecując inwestowanie w technologie, które wzmocniłyby jego obronność. Fundusz jest wspierany przez 24 z 32 państw członkowskich NATO , w tym Finlandię i Szwecję , które dołączyły do sojuszu na początku tego roku - podał Reuters.

NATO stawia na AI

Podała także, że pozostałe dwa startupy to brytyjski producent iCOMAT, który wytwarza lżejsze materiały do pojazdów, oraz Space Forge, walijska firma, która wykorzystuje warunki panujące w kosmosie - takie jak mikrograwitacja i próżnia - do budowy półprzewodników na orbicie.