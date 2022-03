Trudny tydzień dla złotego. "W najbliższych dniach notowania pozostaną pod presją"

USD/PLN, EUR/PLN, GBP/PLN, CHF/PLN - notowania 11.03.2022

Komentarze ekonomistów

"RPP podwyższyła stopy o 75 pb., nieco więcej niż zakładał konsensus (50 pb.), ale sporo też mówiło się o podwyżce nawet o 100 pb. W reakcji na samą decyzję złoty nieco nawet się osłabił, ale w dalszej części tygodnia zdecydowanie już się umacniał. Dla przypomnienia, kurs EUR/PLN na początku tygodnia doszedł do poziomu 5,00. Rekordowa słabość była jednak krótkotrwała i można zaryzykować tezę, że było to apogeum słabości złotego" - ocenili eksperci.

"Nieco działały interwencje walutowe, ale NBP nie przecenia tego środka. Przede wszystkim pewna poprawa nastrojów inwestycyjnych i niższa wycena ryzyka polskich aktywów w połączeniu z jastrzębią konferencją prezesa NBP dały możliwość umocnienia złotego o 20 gr. Zapowiedziano kolejne podwyżki stóp, znacznie zwiększono projekcję inflacji, a obniżono PKB. To póki co wystarcza do zatrzymania panicznej wyprzedaży polskiej waluty. W tle jest jeszcze potencjalne odblokowanie środków z KPO, co jednoznacznie pozytywnie wpłynęłoby na wycenę złotego" - dodano.