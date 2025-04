Nerwowo na rynkach. "To najgorszy możliwy scenariusz"

- Na rynkach utrzymuje się nerwowość - uważa Hubert Stojanowski, dyrektor do spraw inwestycji klientów z Domu Inwestycyjnego Xelion. Jego zdaniem "sytuacja jest daleka od normalnej".

- Najpierw pojawiły się sygnały możliwego złagodzenia ceł wobec Chin , co poprawiło nastroje, ale późniejsze dementi ze strony administracji w Waszyngtonie nieco ostudziło entuzjazm z początkowej fazy sesji. Taka zmienność tylko potwierdza, że spokój jest raczej pozorny - ocenił analityk.

Analityk o sytuacji na rynku

- Jeszcze kilka tygodni temu obserwowaliśmy mocne spadki, a teraz mamy nagłe odbicia. Tego rodzaju wahania - dwucyfrowe w obie strony - nie świadczą o stabilności. Rynek funkcjonujący w takich warunkach nie może być uznany za zdrowy, a dla biznesu niestabilność to najgorszy możliwy scenariusz - podkreślił.

Jeśli coś może faktycznie przynieść trochę stabilizacji na rynku, to będzie to w opinii Stojanowskiego "trwający właśnie sezon publikacji wyników spółek".

Będzie on trwał do początku czerwca. Jeżeli raporty okażą się lepsze od oczekiwań, nastroje mogą się poprawić - ocenił analityk. Jednak, jak zaznaczył, "nad wszystkim nadal unosi się cień politycznej niepewności, ponieważ wystarczy jeden niekorzystny komunikat z Waszyngtonu i cały ten optymizm może się rozsypać".

Ekspert o działaniach Donalda Trumpa

Odnosząc się do medialnych przecieków, mówiących o wpływie Wall Street na decyzje administracji prezydenta USA Donalda Trumpa, Stojanowski wyraził pogląd, że "nie sposób jednoznacznie stwierdzić, czy Trump ograniczył działania pod wpływem środowisk finansowych, ale trudno wykluczyć istnienie nieformalnych kanałów komunikacji". - To polityka pełna kontrowersji. Niektóre decyzje mogą godzić w interesy dużych grup biznesowych, które z pewnością mają sposoby, by próbować wpłynąć na Biały Dom - podkreślił ekspert.