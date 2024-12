To "wywoła trochę emocji na rodzimym rynku"

Złoty w 2024 i 2025 roku

- Złoty był stabilny mimo wydarzeń w polityce pieniężnej, zarówno w Polsce jak i na rynkach ogólnoświatowych. Świadczy to o zaufaniu inwestorów do złotego - dodał.

- Tutaj było zdecydowanie więcej niespodzianek. Wiele zaskoczyło, np. prognozy banków centralnych co do stóp procentowych nie zostały zrealizowane. Sytuacja zmieniała się z tygodnia na tydzień, zwłaszcza w początkowym okresie roku - powiedział.

Ekonomista ocenia, że w roku 2025 złoty pozostanie wobec euro w przedziale 4,20-4,40. - Jesteśmy co prawda blisko tego dolnego poziomu na EUR/PLN, ale nie widzę potencjału, by złoty miał się istotnie umacniać - powiedział.

"Będziemy blisko restartu swojego cyklu"

- Banki centralne na świecie dokończą swoje cykle obniżek, co będzie oddziaływało na rynki bazowe. My będziemy blisko restartu swojego cyklu, co będzie już co prawda zdyskontowane, ale wywoła trochę emocji na rodzimym rynku. Potrzeby pożyczkowe zostaną w znaczącym stopniu sfinansowane - dodał.