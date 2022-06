Złoty pozostaje słaby, po tym jak w czwartek stracił po kilka groszy w stosunku do euro, dolara, a przede wszystkim franka. Kurs szwajcarskiej waluty wystrzelił po tym, jak bank centralny tego kraju nieoczekiwanie podwyższył stopy procentowe.

Narodowy Bank Szwajcarii (SNB) podniósł stopy procentowe po raz pierwszy od 15 lat - z poziomu -0,75 do -0,25 proc.. Tym samym dołączył do innych banków centralnych, które zacieśniają swoją politykę monetarną, aby walczyć z rosnącą inflacją. W reakcji na decyzję SNB gwałtownie w czwartek wzrósł kurs franka. Z okolic 4,48 do nawet 4,66 zł.