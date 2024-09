Gorączka złota. "Cena gwałtownie wzrosła"

Cena złota na koniec września przekraczała rekordowe 2,6 tysiąca dolarów. To oznacza wzrost w stosunku do początku roku o 24 procent - podał Polski Instytut Ekonomiczny. W ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy wzrosły także ceny srebra.

Powody wzrostu ceny złota

Powołując się na badania, PIE ocenia, że średnia cena złota w czwartym kwartale 2024 r. wyniesie około 2381 dolarów za uncję, co oznacza ok. 8-proc. spadek w porównaniu do obecnych poziomów. Do końca 2025 r. cena złota ma obniżyć się do około 2349 dolaró za uncję.