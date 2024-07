Rzecznik Praw Obywatelskich: Wolność prasy to dziennikarze i ich uprawnienia

Ufam, że ta sprawa zostanie w odpowiedni sposób potraktowana i rozstrzygnięta przez ustawodawcę - powiedział profesor Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich w programie "Jeden na jeden". We wtorek senacka Komisja Kultury i Środków Przekazu ponownie pochyli się nad nowelizacją prawa autorskiego i apelem mediów o uwzględnienie ich postulatów.

- Obowiązkiem państwa jest ochrona wolności prasy. Jest to jeden z fundamentów demokratycznego państwa. prawnego. Wolność prasy to dziennikarze i ich uprawnienia. I to państwo powinno zabezpieczyć tą grupę przed zagrożeniami, którą płyną ze strony tzw. wielkich koncernów - powiedział profesor Marcin Wiącek, rzecznik praw obywatelskich w programie "Jeden na jeden", emitowanym przez TVN24.