"Albo minimalna cena grama alkoholu, albo podwyżka akcyzy"

- Ta nowelizacja jest przygotowana. Jest wysłana do Zespołu do Spraw Programowania Prac Rządu - przekazał Wojciech Konieczny, wiceminister zdrowia, na posiedzeniu sejmowej komisji zdrowia o etapie prac nad przepisami uszczelniającymi przepisy, między innymi dotyczące zakazu sprzedaży tak zwanych alkotubek. Wiceminister przedstawił także kolejne zmiany, które mają być opracowywane.

Zmiana przepisów dotyczących sprzedaży alkoholu. Projekt rozporządzenia

- Projektowane rozporządzenie skierowano do uzgodnień międzyresortowych, konsultacji społecznych i ma ono na celu określenie rodzaju opakowań napojów spirytusowych o pojemności 200 ml wprowadzanych do obrotu na terenie Polski. Projekt zawiera wymóg, aby produkty spirytusowe o pojemności jednostkowej opakowania do 200 ml, mogły być wprowadzane do obrotu wyłączenie w opakowaniach w postaci butelki i puszki. Tym samym inne rodzaje opakowań nie będą dopuszczalne - zaznaczył.