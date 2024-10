Państwowa spółka składa zawiadomienie do prokuratury na byłego ministra. Chodzi o szkodę na 750 tysięcy złotych

"Niekorzystne rozporządzenie mieniem"

Spółka przekazała, że zgromadzony materiał był podstawą do złożenia 23 października zawiadomienia do Prokuratury Krajowej w Warszawie o podejrzeniu możliwości popełnienia przestępstwa polegającego m.in. "na podjęciu działań prowadzących do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez NASK S.A. na rzecz byłego Ministra Janusza Cieszyńskiego oraz na działaniach lub zaniechaniach wbrew spoczywającym na poszczególnych osobach obowiązkach, których skutkiem może być wyrządzenie znacznej szkody majątkowej NASK S.A w kwocie do 750 601,54 zł".

Były minister mówi o "walce politycznej"

Janusz Cieszyński poproszony przez PAP o komentarz do sprawy powiedział, że "nic nie wie" o zawiadomienia do prokuratury. Po naświetleniu kwestii ocenił, że może być to związane z tym, że wysłał dwa tygodnie temu do NASK pytania w ramach kontroli poselskiej na temat działalności dyrektora NASK Radosława Nielka. - Chciałem dopytać, czy dysponuje on poświadczeniem bezpieczeństwa. Za panem Nielkiem ciągną się oskarżenia o niejasne powiązania z Chinami. Jeżeli bezpośrednio po moich pytaniach mają miejsce jakieś zawiadomienia do prokuratury, to myślę, że tu nie ma żadnego przypadku i mamy do czynienia z walką polityczną - powiedział poseł PiS.