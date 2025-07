Dowody osobiste i prawa jazdy. Bruksela domaga się zmian

Komisja Europejska wezwała w czwartek Polskę do prawidłowego wdrożenia unijnej dyrektywy dotyczącej zamówień publicznych. Jej zdaniem Polska narusza prawo Unii Europejskiej, rezygnując z przetargów przy udzielaniu zamówień na wytwarzanie dokumentów publicznych, takich jak dowody osobiste czy prawa jazdy.

KE zdecydowała o wysłaniu do polskiego rządu formalnego listu wzywającego do usunięcia uchybienia w związku z niewykonaniem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z 7 września 2023 r. To pierwszy etap w procedurze naruszeniowej.