Ważna zmiana w sprawie płatności. Komunikat dużego banku

Usługa Visa w telefonie wkrótce zostanie wyłączona - poinformował ING Bank Śląski. Chodzi o płatności zbliżeniowe z wykorzystaniem smartfona. "Robimy to, ponieważ na polskim rynku banki wycofały ze swoich aplikacji własne formy płatności i proponują bardziej uniwersalne rozwiązania" - wyjaśnił ING.

ING Bank Śląski zapowiedział w komunikacie stopniowe wycofywanie usługi Visa w telefonie z aplikacji Moje ING. Od 20 czerwca 2025 roku usługa nie jest już dostępna dla nowych kart, niedługo ma nastąpić jej wyłączenie dla dotychczasowych użytkowników.

"Osoby, które zamawiają kartę Visa zbliżeniową, aby płacić nią zbliżeniowo w telefonie, muszą dodać ją do zewnętrznych portfeli mobilnych. W przypadku telefonów z systemem Android jest to Google Pay, dla telefonów z systemem iOS - Apple Pay" - przekazał bank.

Informacja o dokładnej dacie zakończenia usługi ma zostać przekazana za pośrednictwem wiadomości w aplikacji Moje ING. Do tego czasu użytkownicy mogą nadal korzystać z dotychczasowej formy płatności mobilnych, ale bank zachęca do wcześniejszego przetestowania alternatywnych rozwiązań.

ING Bank Śląski wyłącza usługę Visa w telefonie

ING wyjaśnia, że płatności za pomocą Google Pay są bardzo podobne do tych oferowanych przez usługę Visa w telefonie - wystarczy zbliżyć telefon do terminala płatniczego. Kluczową różnicą jest konieczność odblokowania urządzenia przed transakcją, co może odbywać się za pomocą odcisku palca, skanu twarzy, PIN-u lub wzoru.

Jak podkreślił bank, taki mechanizm zwiększa bezpieczeństwo, chroniąc przed przypadkowymi płatnościami. Co istotne, w przypadku Google Pay nie trzeba potwierdzać płatności PIN-em karty, co przyspiesza cały proces.

"Karta w Google Pay ma te same możliwości, z których korzystasz teraz np. funkcję wielowalutową. Możesz też wypłacać zbliżeniowo telefonem pieniądze z bankomatów i korzystać z pakietu wypłat gotówki. Możesz korzystać z Google Pay, jeśli masz telefon z funkcją NFC i systemem Android 9.0 lub wyższym" - przekazał bank. Dodał, że w przypadku osób poniżej 18. roku życia do korzystania z tej funkcji konieczna jest zgoda rodzica.

Największym bankiem w Polsce jest PKO BP. Ma około 12 milionów klientów, a wartość aktywów przekroczyła 500 mld zł.

Kolejne miejsca w zestawieniu największych banków pod względem aktywów zajmują Pekao, Santander, ING i mBank.

