Wakacje od rat. "Nie przewidujemy przedłużania tej formy wsparcia"

W ubiegłym tygodniu Sejm uchwalił nowelę ustawy o wsparciu kredytobiorców, która zakłada przedłużenie wakacji kredytowych na 2024 rok. Raty kredytu mieszkaniowego będzie można zawiesić łącznie w czterech miesiącach: dwukrotnie w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia oraz dwukrotnie między 1 września a 31 grudnia.

Wakacje kredytowe 2024 - zasady

Kryterium dochodowe nie będzie dotyczyło osób, które mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w dniu złożenia wniosku. Limit wartości kredytu, którego spłatę można zawiesić, został ustalony na 1,2 mln zł.

Zmiany w Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

Ustawa przegłosowana przez Sejm w zeszłym tygodniu wprowadziła także zmiany w zasadach działania Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. To mechanizm zapewniający pomoc dla kredytobiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej i są zobowiązani do spłaty rat kredytu mieszkaniowego.

Maksymalna pomoc dla kredytobiorców zostanie zwiększona do 3 tys. zł z 2 tys. zł obecnie, a także zostanie wydłużony okres pomocy – z 36 miesięcy do 40 miesięcy. Pomoc jest udzielana w formie pożyczki, której spłata ma zostać rozłożona na 200 rat (obecnie to 144 raty). Łączna wartość pożyczki na spłatę zadłużenia ma wynieść 120 tys. zł.