Ten problem dotyczy 2,5 miliona Polaków. Alarmujące dane

"Coraz młodsi ludzie do nas trafiają"

- Jeżeli kiedyś to był klient 55 plus, to teraz często zdarzają się takie sytuacje, że to są ludzie po dwadzieścia, trzydzieści parę lat. Co jest też bardzo niepokojące, dotyka ich nie tylko problem bezdomności, ale także również różnego rodzaju uzależnienia. Kondycja psychiczna naszego społeczeństwa też gwałtownie spada, co też jest jednym z powodów (bezdomności - red.). (...) Widzę, jak tych naszych klientów coraz więcej przybywa - dodał, wskazując, że kiedyś do placówki pomocy można było dostać się "z marszu", a dziś trzeba czekać niekiedy miesiącami.