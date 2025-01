Takie reklamy mają być zakazane

Ma być prościej

Nowe przepisy uproszczą też informacje przedumowne, w efekcie mają być one bardziej przyjazne dla konsumenta. Ponadto najbardziej istotne informacje na temat kredytu powinny się znaleźć na pierwszej stronie formularza informacyjnego lub - o ile jest to niemożliwe - na pierwszych dwóch stronach. Wprowadzone mają też zostać przypomnienia o prawie do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy informacje przedumowne przekazywane są konsumentowi w terminie krótszym niż dzień przed zawarciem umowy. Nałożony zostanie też m.in. obowiązek przekazywania konsumentom odpowiednich, dodatkowych wyjaśnień przed zawarciem umowy, które umożliwią konsumentowi ocenę, m.in. czy kredyt jest dopasowany do jego potrzeb i sytuacji finansowej lub które wskazują skutki, jakie umowa może pociągnąć, w tym konsekwencje braku spłaty, a w przypadku usług dodatkowych - zawierają informację dla konsumenta, czy każdy element takiego pakietu może zostać rozwiązany oddzielnie oraz jakie skutki się z tym wiążą.