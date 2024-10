Choć Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp procentowych, to spada oprocentowanie kredytów hipotecznych - wskazuje główny analityk Expander Advisors Jarosław Sadowski. Dodaje, że "banki obniżają oprocentowanie, ponieważ powoli zbliżamy się do momentu obniżek stóp".

"W październiku mija rok od ostatniej obniżki stóp procentowych przez RPP. W tym roku ani w październiku, ani w kolejnych miesiącach obniżek raczej nie zobaczymy. Mimo to spada oprocentowanie kredytów hipotecznych, a dokładniej stawek stałych w ofertach takich kredytów. Z danych zebranych przez Expandera wynika, że od czerwca do września średnia stawka stała spadła o 0,57 pkt proc. To oznacza, że w przypadku przeciętnego kredytu, czyli na 400 000 zł na 25 lat, rata spadła o 151 zł" - wskazał Sadowski.

Stopy a niższe oprocentowanie kredytów

Wyjaśnił, że "banki obniżają oprocentowanie, ponieważ powoli zbliżamy się do momentu obniżek stóp".

"Stałe oprocentowanie zwykle obowiązuje przez 5 lat, więc banki ustalając stawkę stałą, biorą pod uwagę prognozy na taki okres. Obecnie początek cyklu obniżek spodziewany jest mniej więcej w połowie przyszłego roku, choć część banków przewiduje, że pierwsza obniżka pojawi się dopiero w 2026 r." - stwierdził analityk.

Dodał, że "oprocentowanie stałe udzielanego obecnie kredytu zwykle będzie obowiązywało do października 2029 r.", a "skoro cykl obniżek zacznie się najpóźniej w 2026 r. to jest spora szansa, że do 2029 r. stopy spadną znacznie mocniej niż o wspomniane 0,57 pkt proc." i "dlatego banki zaczęły obniżać oprocentowanie stałe dla nowych kredytów".

"Średnie oprocentowanie dla kredytów z niskim wkładem własnym (10%) spadło od czerwca do września z 8,1% do 7,53%. W przypadku przeciętnego kredytu wywołało to spadek raty z 3 115 zł do 2 964 zł, a więc o 151 zł. Z kolei przy wysokim wkładzie średnie oprocentowanie spadło z 7,72% do 7,16%. Tu rata spadła z 3 014 zł do 2 867 zł, czyli o 147 zł" - podał Sadowski.

Zmiany średniego oproc. stałego i rat dla kredytu 400 000 zł na 25 lat Expander

Zaznaczył, że "na tych spadkach skorzystają jednak tylko ci, którzy obecnie zaciągają kredyty ze stałym oprocentowaniem".

"W przypadku kredytów już udzielonych, stawka stała nie zmieni się przez cały okres obowiązywania (zwykle 5 lat). W takim przypadku rata spadnie dopiero po tym okresie lub ewentualnie wcześniej, jeśli taki kredyt zostanie refinansowany" - wytłumaczył.

Autorka/Autor:kris

Źródło: tvn24.pl