Wskaźniki WIBOR w górę. Pierwszy raz od tygodnia

Wskaźniki WIBOR w czwartek poszły w górę. To pierwsza taka sytuacja od 7 lipca. WIBOR trzymiesięczny wrócił do poziomu 7,00 procent. To złe informacje dla kredytobiorców, bo od tych wskaźników zależy wysokość raty kredytu.

Rada Polityki Pieniężnej podczas lipcowego posiedzenia podniosła stopy procentowe o 50 punktów bazowych. Główna, referencyjna stopa procentowa wzrosła do 6,50 procent. To najwyższy poziom od sierpnia 2004 roku. W ostatnich tygodniach, w ślad za decyzjami Rady, w górę szły też wskaźniki WIBOR, z pewnymi wyjątkami, gdy ich wysokość nie zmieniała się. Seria wzrostów, trwająca blisko dwa miesiące, została przerwana w ubiegły piątek.

Od tej pory wartość wskaźników WIBOR obniżała się. W czwartek w przypadku wskaźników WIBOR 3M (trzymiesięczny) i WIBOR 6M (sześciomiesięczny) obserwowaliśmy już wzrosty. Po raz pierwszy od 7 lipca br.

WIBOR 3M, WIBOR 6M - ile wynoszą

WIBOR wraz z marżą banku są składowymi oprocentowania kredytów. Część banków stosuje stawkę WIBOR 3M, co oznacza aktualizację oprocentowania kredytu hipotecznego co trzy miesiące, licząc od momentu uruchomienia kredytu. W przypadku WIBOR 6M oprocentowanie jest aktualizowane co sześć miesięcy.

Powyższe stawki zawierają w sobie prawdopodobne podwyżki lub obniżki stóp, które mogą się pojawić w tym okresie. Wskaźniki WIBOR są ustalane w każdy dzień roboczy, ich wartość poznajemy jednak dopiero o godzinie 23.00.

Wartość WIBOR-u 3M w czwartek wzrosła do 7,00 procent. Z kolei WIBOR 6M poszedł w górę do 7,30 procent. W obu przypadkach był to wzrost o 0,14 punktu procentowego.

Jaki będzie szczyt podwyżek stóp procentowych?

Po lipcowej podwyżce stóp, główna, referencyjna stopa procentowa wzrosła do 6,50 procent. Oznacza to, że różnica między WIBOR-em 3M a stopą referencyjną wynosi 50 punktów bazowych. W normalnych warunkach - jak tłumaczył kilka dni temu Bartosz Turek, główny analityk HRE Investments - WIBOR 3M notowany jest na poziomie o 25 punktów bazowych wyższym niż podstawowa stopa procentowa.

Prezes NBP Adam Glapiński, który jest jednocześnie przewodniczącym RPP, został zapytany przez Polską Agencję Prasową o to, jakiej podwyżki stóp procentowych można spodziewać się na wrześniowym posiedzeniu. Kolejne decyzyjne posiedzenie RPP odbędzie się 7 września. Jak wynika z aktualnego harmonogramu, posiedzenie zaplanowane na 23 sierpnia będzie niedecyzyjne.

- Jeżeli projekcja będzie się materializować i według dzisiejszej oceny można powiedzieć, że możliwe będzie szybkie zakończenie cyklu zacieśnienia polityki pieniężnej - odpowiedział szef banku centralnego. Odpowiedź została opublikowana w czwartek, 14 lipca.

Zdaniem Glapińskiego w 2023 roku, przy spadającym szybko tempie wzrostu PKB, możliwe będą obniżki stóp. - Dalsze decyzje będą jednak zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej - stwierdził prezes NBP.

Wśród ekonomistów nie ma zgodności, na jakim poziomie zakończy się obecny cykl podwyżek stóp. Z ich prognoz wynika, że stopa referencyjna może dojść do poziomu 7,00 a nawet w okolice 8,50 procent.

