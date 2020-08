Składka na ZUS w 2021 roku. Sprawdź, ile mogą zapłacić przedsiębiorcy

O niecałe 16 złotych mogą wzrosnąć w przyszłym roku miesięczne składki na ZUS, które płacą przedsiębiorcy - wynika z szacunków Federacji Przedsiębiorców Polskich. - To niewiele, biorąc pod uwagę poprzedni wzrost składek o przeszło 114 złotych - zwrócił uwagę w rozmowie z "Rzeczpospolitą" Łukasz Kozłowski, główny ekonomista FPP.

"Z projektu ustawy budżetowej przesłanej przez rząd do konsultacji społecznych wynika, że prognozowane przeciętne wynagrodzenie w 2021 r. wyniesie 5259 zł, więc będzie wyższe tylko o 32 zł. To dobra wiadomość dla większości osób prowadzących działalność gospodarczą" - informuje "Rzeczpospolita".

Wynika to z faktu, że kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia jest wykorzystywana do obliczania miesięcznych składek odprowadzanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.