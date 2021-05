35 nowych funduszy, agencji i instytucji za rządów PiS. Wiceminister odpowiada na pytanie o koszty

Od 2016 roku rząd Zjednoczonej Prawicy utworzył łącznie 35 nowych instytutów, funduszy i agencji - wynika z informacji przekazanych przez Ministerstwo Finansów. Koszt ich funkcjonowania jest liczony w milionach złotych. "Nowe fundusze i agencje pączkują w finansach publicznych. Już chyba prześcignęliśmy PRL w liczbie jednostek budżetowych" - ocenił we wpisie na Twitterze Sławomir Dudek, główny ekonomista Forum Obywatelskiego Rozwoju.

Interpelację do premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie kosztów funkcjonowania powołanych przez PiS instytutów, funduszy i agencji skierowała posłanka Koalicji Obywatelskiej Izabela Leszczyna.

"Od 2016 r. mamy do czynienia z wciąż rosnącą liczbą nowych jednostek sektora publicznego (instytutów, funduszy, agencji itp.). Co do celowości utworzenia większości z nich, m.in. Instytutu De Republica, Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej czy Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, opinia publiczna ma szereg wątpliwości i zastrzeżeń" - wskazała Leszczyna.

Posłanka KO zapytała, jakie były koszty funkcjonowania jednostek.

Nowe instytucje

Odpowiedzi, z upoważnienia ministra finansów, udzielił Sebastian Skuza, wiceszef MF. Z informacji przekazanych przez Skuzę wynika, że od 2016 roku powstało 35 jednostek leżących w zakresie administracji rządowej. Łącznie lista jednostek sektora finansów publicznych liczy około 45 tysięcy podmiotów.

Wśród nowo powstałych jednostek są m.in. jednostki budżetowe takie jak Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości, Instytut Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi, Państwowa Komisja ds. wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 oraz Urząd Państwowej Komisji ds. wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, Instytut De Republica oraz Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Ponadto na liście są państwowe instytucje kultury: Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, a także Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej.

Jakie koszty?

Skuza napisał, że Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości została utworzona przez ministra sprawiedliwości 31 sierpnia 2018 roku. Początkowo nosiła nazwę Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.

W 2019 roku koszt jej funkcjonowania przekroczył 5,8 mln zł, w tym 3,7 mln zł stanowiły koszty wynagrodzeń. W ubiegłym roku koszt funkcjonowania wzrósł do ok. 27 mln zł, w tym koszty wynagrodzeń stanowiły 16,6 mln zł. Jeszcze więcej ma pochłonąć funkcjonowanie szkoły w tym roku. Ten koszt ma wzrosnąć do 30,5 mln zł, w tym koszty wynagrodzeń mają stanowić 19,4 mln zł.

Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 została utworzona w 2019 roku. Wiceminister przypomniał, że zgodnie z Oceną Skutków Regulacji dołączoną do ustawy powołującej komisję, koszt funkcjonowania w pierwszym roku działalności miał wynieść 8 mln zł. W kolejnym latach miał wzrosnąć do 12 mln zł. "Wydatki na wynagrodzenia planowane są w wysokości około 1 mln zł dla członków Komisji oraz około 4,65 mln zł dla pracowników Urzędu" - czytamy.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców został utworzony w kwietniu 2018 roku. Koszt funkcjonowania biura Rzecznika MŚP w 2018 roku wyniósł 1,6 mln zł, w tym 504 tys. zł stanowiły koszty wynagrodzeń. W 2019 roku, czyli pierwszym pełnym roku funkcjonowania Rzecznika MŚP, koszty wyniosły odpowiednio 8,2 mln zł i 3,7 mln zł.

W ubiegłym roku koszt funkcjonowania wzrósł do 12,5 mln zł, w tym koszty wynagrodzeń wyniosły blisko 7,4 mln zł. W tym roku koszty funkcjonowania Rzecznika MŚP mają wzrosnąć do 12,7 mln zł. Koszty wynagrodzeń mają być niższe niż rok wcześniej - blisko 6,7 mln zł.

Sebastian Skuza przypomniał, że Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL zostało utworzone w kwietniu 2016 roku. "Początkowo działało w strukturze organizacyjnej Centralnego Zarządu Służby Więziennej. Wyodrębnione w ustawie budżetowej zostało w 2020 roku. Nadzór nad Muzeum sprawuje minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego" - poinformował wiceminister finansów.

Koszty funkcjonowania muzeum w 2020 roku wyniosły blisko 4 mln zł, koszty wynagrodzeń stanowiły ponad połowę tej kwoty - 2,6 mln zł. W tym roku koszt funkcjonowania muzeum ma wzrosnąć do prawie 7 mln zł.

Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi został utworzony w październiku 2019 roku. Nadzór nad nim sprawuje minister rolnictwa i rozwoju wsi. W 2019 roku koszty funkcjonowania Instytutu przekroczyły 1,6 mln zł, w tym 503 tys. pochłonęły wynagrodzenia.

W ubiegłym roku koszt funkcjonowania wzrósł do 7,7 mln zł, w tym ok. 4,7 mln zł przeznaczono na wynagrodzenia. W 2021 roku koszt związany z Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi ma wynieść blisko 11 mln zł. Podobnie jak w ubiegłym roku, na wynagrodzenia ma zostać przeznaczone prawie 4,7 mln zł.

Skuza nie podał kosztów funkcjonowania: Instytutu De Republica, Instytutu Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi oraz Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej.

