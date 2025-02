Jak wyjaśniło BIK, do pożyczek celowych wliczane są te udzielane na niskokwotowe zakupy w internecie, ale też pożyczki na wyższe kwoty, np. na zakup samochodów używanych czy usługi medyczne, które charakteryzują się wyższymi kwotami. Mimo to, według BIK, pożyczki te cechuje niska kwota. Biuro wyjaśniło też, że są one zwykle udzielane na krótkie okresy i bardzo dobrze spłacane, co nieco zbliża je do bankowych kredytów ratalnych.