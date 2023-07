Zwrot w sprawie zmian w podatkach. "Taki projekt nie będzie procedowany"

Taki projekt nie będzie procedowany - ogłosiło we wtorek Ministerstwo Finansów. Chodzi o projekt zmian w Ordynacji podatkowej, który przewidywał zmiany w zakresie zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Były one oceniane jako niekorzystne dla podatników.

Obecnie dzieje się tak dopiero w przypadku wszczęcia postępowania karno-skarbowego. "Obecnie bieg terminu przedawnienia zawiesza dopiero wniesienie skargi do sądu administracyjnego, o ile wcześniej organ nie podejmie specjalnych działań (zabezpieczenie zobowiązania, międzynarodowa wymiana informacji czy wszczęcie postępowania karnego skarbowego). Organy muszą zatem przeprowadzić kontrolę, a następnie wydać decyzję określającą zobowiązanie podatkowe – i to w obydwu instancjach – przed upływem terminu przedawnienia" - wyjaśnili Piotr Kołodziejczyk, adwokat i doradca podatkowy, Starszy Menedżer w Zespole postępowań podatkowych i sądowych EY oraz Katarzyna Ziomek, Starszy Konsultant w Zespole postępowań podatkowych i sądowych EY.

Przemysław Hinc, doradca podatkowy, zwracał uwagę - w odniesieniu do propozycji resortu finansów - że "bardzo niebezpieczne jest to, że może się to (wszczęcie kontroli - red.) wydarzyć tuż przed samym końcem okresu przedawnienia, czyli w ostatnim, piątym roku, a nawet 31 grudnia tego piątego roku". - To jest na pewno mechanizm, który działa przeciwko podatnikom - wskazywał Hinc.