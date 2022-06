"Prewencyjna inwigilacja". Fiskus z nowymi uprawnieniami, będzie mógł zajrzeć na konto

"Prewencyjna inwigliacja"

Prawnik wyjaśnił, że obecnie tajemnica bankowa jest uchylana, gdy toczy się postępowanie podatkowe. - Organ skarbowy występuje do podatnika, aby ten zezwolił na wgląd w tajemnicę bankową. Dopiero w momencie, gdy podatnik odmówi, to organ skarbowy kieruje zapytanie do banku, wskazując spełnienie przesłanek w tym zakresie. Jeżeli ten przepis się zmieni, to urząd skarbowy będzie w stanie tak naprawdę bez podawania przyczyny mieć wzgląd w pełne transakcje bankowe wszystkich osób fizycznych - tłumaczył.