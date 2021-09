Nowa płaca minimalna. Jest decyzja rządu

Płaca minimalna - obecna wysokość i pierwotna propozycja podwyżki

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg zwróciła uwagę w komentarzu dla Polskiej Agencji Prasowej, że w 2015 roku płaca minimalna wynosiła 1750 zł, obecnie wynosi 2800 zł, a od 1 stycznia 2022 roku - 3010 zł. Wskazała, że to oznacza, że wynagrodzenie minimalne wzrosło w tym okresie o 72 proc. - To jest bardzo duży wzrost - oceniła szefowa MRiPS. Jej zdaniem, właśnie dzięki temu realna sytuacja i funkcjonowanie gospodarstw domowych w Polsce się polepsza.

Płaca minimalna 2022

W związku z tym ostateczna decyzja należała do rządu, który ustalił płacę minimalną w 2022 roku w drodze rozporządzenia Rady Ministrów. Wyniesie ono 3010 zł brutto. Minister Maląg wskazała, że o ustaleniu takiej płacy decydują parametry - wskaźniki makroekonomiczne, tj. inflacja i PKB. - Na tej podstawie kwota 3010 złotych jest wyższą kwotą od minimum ustawowego, które wychodzi ze wskaźników. Minimum ustawowe to jest 3004 złote - dodała Maląg. Zapewniła też, że ta decyzja przełoży się pozytywnie na sytuację gospodarstw domowych w Polsce. Dzięki tej podwyżce do budżetów domowych ma wpłynąć ponad 4,6 mld zł. Podwyżka płacy minimalnej oraz stawki godzinowej ma dotyczyć ok. 2,2 mln osób.