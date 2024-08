Na tej uldze można sporo zyskać. Szykuje się zmiana

Zmiany w uldze termomodernizacyjnej

- Chcemy, by osoby, które korzystały z projektów termomodernizacyjnych organizowanych przez gminy, (także) mogły skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej - przekazał wiceminister finansów Jarosław Neneman. - To okazało się problemem w przypadku, kiedy projekty termomodernizacyjne współfinansuje czy też współorganizuje gmina i to gmina otrzymuje zapłatę od podatnika. Chodzi o to, że gmina nie zawsze jest podatnikiem VAT i nie zawsze może wystawić fakturę. Ludzie nie mogli korzystać z ulgi termomodernizacyjnej, jeśli płatność szła na rzecz gminy, bo nie mieli faktury. Poprawiamy ten przepis i po zmianie podstawą ulgi będzie dowód wpłaty na rzecz gminy – mówił wiceminister finansów.