Minister kultury: opłata reprograficzna nie będzie dotyczyć smartfonów

Opłata reprograficzna nie obejmie smartfonów - zapowiedź ministra kultury

Gliński był pytany o to, czy są brane jednak pod uwagę ewentualnie inne źródło sfinansowania ubezpieczeń dla artystów niż opłata reprograficzna.

- Nie. Obstajemy przy zaproponowanym modelu, bo jest on optymalny i zawiera bardzo istotny element solidarnościowy. Pamiętajmy, że bez artystów nie ma kultury, a bez kultury nie ma społeczeństwa i tożsamości - podkreślił.

Pytany, czy smartfony – których w obecnym projekcie rozporządzenia do ustawy nie ma na liście urządzeń – zostaną objęte opłatą reprograficzną, poinformował, że "umówiliśmy się, że w tym rozporządzeniu smartfonów nie będzie i dotrzymamy tego ustalenia".

Ustawa o uprawnieniach artysty

Gliński był pytany m.in. o to, co się dzieje z projektem ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego, na którą czekają twórcy.

- Uzgodnienia i konsultacje wciąż trwają, a okres urlopowy nam nie sprzyja. Dopiero w ostatnich dniach otrzymaliśmy opinię Rządowego Centrum Legislacji i Rady Legislacyjnej. Musimy się do nich ustosunkować, więc zajmie to chwilę. To skomplikowana, systemowa, duża ustawa. Jej źródłem był nasz wieloletni dialog ze środowiskiem artystycznym w postaci ogólnopolskich konferencji kultury - wyjaśnił.