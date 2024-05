Okienko transferowe dla pracowników. Ważny termin

Do końca lipca pracownicy urodzeni po 1968 roku mogą zdecydować, gdzie ma trafiać część ich składki emerytalnej - do OFE i ZUS czy tylko do ZUS-u. Oświadczenia nie muszą składać osoby, które nie chcą zmieniać swojej wcześniejszej decyzji oraz które osiągną powszechny wiek emerytalny za 10 lat lub wcześniej.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił 1 kwietnia 2024 roku kolejne okno transferowe. Osoby urodzone po 1968 roku do końca lipca mogą zdecydować, gdzie ma trafiać część ich składki emerytalnej - do OFE i ZUS czy tylko do ZUS-u.

Składka emerytalna

ZUS przypomniał w komunikacie, że składka emerytalna to 19,52 proc. podstawy wymiaru, np. otrzymywanego wynagrodzenia z czego 12,22 proc. trafia na indywidualne konto w ZUS-ie (tzw. I filar), a 7,3 proc. na II filar. W ramach II filaru ubezpieczony może sam zdecydować, gdzie składka będzie przekazywana: czy do OFE (2,92 proc. podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne) i na subkonto w ZUS (4,38 proc. podstawy wymiaru składki), czy w całości na subkonto (7,3 proc. podstawy wymiaru składki). - Osoby, które chcą zmienić swoją wcześniejszą decyzję o sposobie podziału składki emerytalnej, mogą do 31 lipca złożyć w ZUS-ie oświadczenie o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez ZUS - przekazał rzecznik ZUS Paweł Żebrowski. Dodał, że druki oświadczeń (ZUS-US-OFE-03) dostępne są w każdej placówce Zakładu oraz na stronie internetowej zus.pl. Oświadczenie można także przesłać pocztą na adres dowolnego oddziału ZUS lub elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

OFE czy ZUS. Kto nie musi składać oświadczenia?

ZUS zaznaczył, że oświadczenia nie składają osoby, które nie chcą zmieniać wcześniejszej decyzji o sposobie podziału składki emerytalnej, a także osoby, które osiągną powszechny wiek emerytalny za 10 lat lub wcześniej. W ich przypadku uruchomiony został tzw. suwak bezpieczeństwa, który chroni środki ubezpieczonych zgromadzone w OFE przed ewentualną utratą ich wartości. Dlatego na 10 lat przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego ZUS nie przekazuje składek do OFE, a OFE stopniowo przekazuje środki do ZUS-u, które zapisywane są na subkoncie. ZUS zaznaczył, że jeśli ubezpieczony do tej pory nie był członkiem żadnego OFE, a chce, aby część jego składki była przekazywana na rachunek do wybranego OFE, to w ciągu 4 miesięcy od złożenia oświadczenia powinien zawrzeć umowę pierwszorazową z otwartym funduszem emerytalnym, który wybierze. Zakład przypomniał, że oświadczenie, które ubezpieczony będzie składać, dotyczy przyszłych składek, które dopiero będą przekazywane. Te, które zostały rozdysponowane zgodnie z decyzją podjętą w poprzednim oknie transferowym, pozostają tam, gdzie wówczas zdecydowaliśmy o ich odprowadzeniu.

Ostatnie okienko transferowe otwarte było w 2016 r. W 2020 r. nie było uruchamiane z powodu pandemii. Kolejne otwarcie za 4 lata w 2028 r.

