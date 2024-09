Można wnioskować o dodatkowe pieniądze. Resort podał termin

Na ten program z Krajowego Planu Odbudowy przeznaczamy 1,3 miliarda złotych. Szacujemy, że za te pieniądze uda się z pewnością zmodernizować 250 placówek - powiedziała podczas konferencji minister klimatu Paulina Hennig-Kloska. Chodzi o program wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej szkół. Jednocześnie ministra w rozmowie z biznesową redakcją tvn24.pl zaznaczyła, że program będzie funkcjonował do wyczerpania środków.

Podczas konferencji w resorcie klimatu i środowiska, minister Paulina Hennig-Kloska przekazała, że "wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska, mając do dyspozycji środki europejskie, przygotowano program wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej szkół".

- Na ten program z Krajowego Planu Odbudowy przeznaczamy dziś 1,3 miliarda złotych. Szacujemy, że za te pieniądze uda się z pewnością zmodernizować 250 placówek. To oczywiście kropla w morzu potrzeb - podkreśliła.

Dodała, że "to być może pierwszy etap programu". - Po jego ocenie będziemy rozpatrywać ewentualne zwiększenie środków na dalsze inwestycje - zastrzegła.

"Program będzie funkcjonował do wyczerpania środków"

Ministra klimatu wyjaśniła, że "dzisiaj sytuacja wielu samorządów, a co za tym idzie też szkół z możliwością przeznaczenia pieniędzy na środki inwestycyjne jest bardzo ograniczona. Dlatego w programie przyjęliśmy, że można składać wnioski na nawet 100 procent kosztów kwalifikowanych".

W rozmowie z biznesową redakcją tvn24.pl ministra Hennig-Kloska doprecyzowała, że wnioski będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń, ale będą również oceniane pod kątem jakościowym. - Program będzie funkcjonował do wyczerpania środków, ale maksymalny termin rozliczenia programu jest taki, jak kończy się Krajowy Plan Odbudowy . Tu jesteśmy obligowani koniecznością wydatkowania środków do 30 czerwca 2026 roku - podkreśliła.

Kiedy można składać wniosek

Jak dodał w naszej rozmowie Paweł Marciniak z resortu klimatu: "dajemy pieniądze na inwestycje, które są już w realizacji. Generator wniosków będzie włączony 30 września do 30 grudnia 2024 roku".

- Liczymy na to, że ta pula będzie do tego czasu wyczerpana, ale już dziś dajemy sygnał, że żeby wnioskować o pieniądze potrzebny jest audyt energetyczny, że dotyczy to termomodernizacji i OZE. Szkoły mogą zastanowić się z jakimi inwestycja mogą się zgłosić - zaznaczył Marciniak.