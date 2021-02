Kredyty hipoteczne najtańsze w historii

Eksperci, powołując się na najnowsze dane NBP, wskazują, że oprocentowanie przeciętego kredytu hipotecznego wynosi dziś 2,27-2,83 proc., co oznacza, że są to najtańsze kredyty w historii.

Do tego - jak zaznaczyli - oprocentowanie kredytów jest bardzo często niższe niż spodziewana w 2021 czy 2022 roku inflacja. "To znaczy, że realne oprocentowanie kredytu jest ujemne, czyli inflacja szybciej podgryzać będzie siłę nabywczą kapitału, który bank pożyczył nam na zakup mieszkania, niż naliczane będą odsetki od tego długu" – napisali. Podkreślają, że z takim fenomenem wcześniej nie mieliśmy do czynienia.