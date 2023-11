Rewolucja w kredytach w dużym banku. Podano dane

ING Bank Śląski w trzecim kwartale 2023 roku udzielił kredytów mieszkaniowych na łączną kwotą blisko 2 miliardy złotych. Za jedną piątą z tej kwoty odpowiadają kredyty z oprocentowaniem zmiennym opartym o nowy wskaźnik referencyjny WIRON. Tak wynika z raportu finansowego banku opublikowanego w czwartek.

ING Bank Śląski w połowie grudnia 2022 roku zdecydował się na zawieszenie oferowania detalicznych kredytów hipotecznych z oprocentowaniem zmiennym opartym o WIBOR. Powodem były przygotowania do reformy wskaźników referencyjnych, zgodnie z którą WIBOR zostanie zastąpiony przez indeks WIRON (Warsaw Interest Rate Overnight). W ofercie ING Banku Śląskiego pozostały kredyty hipoteczne z okresowo stałym oprocentowaniem.

Następnie w czerwcu br. bank wznowił oferowanie kredytów hipotecznych ze zmiennym oprocentowaniem. Oprocentowanie kredytów zostało jednak oparte o nowy wskaźnik referencyjny WIRON 1M Stopa Składana, a nie WIBOR jak było wcześniej. ING Bank Śląski był pierwszym bankiem w Polsce, który zaoferował takie rozwiązanie w przypadku detalicznych kredytów hipotecznych.

Do oprocentowania kredytu jest też wliczana marża banku.

Kredyty hipoteczne oparte o WIRON

ING Bank Śląski podał w czwartek, że w trzecim kwartale 2023 roku udzielił kredyty mieszkaniowe na łączną kwotą 1,980 mld zł. Oznacza to wzrost o 22 proc. rok do roku i wzrost o 8 proc. w porównaniu do drugiego kwartału br.

Za 80 proc. z blisko 2 mld zł odpowiadają kredyty z oprocentowaniem stałym. Pozostałe 20 proc. tej kwoty stanowią kredyty z oprocentowaniem zmiennym opartym o WIRON.

Prace nad wdrożeniem nowej oferty kredytu hipotecznego trwają również w innych bankach, m.in. w PKO BP, Banku Pekao, mBanku, Banku BNP Paribas oraz w Banku Millennium.

ING Bank Śląski podał, że miał 13,5 proc. udziału w rynku wolumenów kredytów hipotecznych w polskiej walucie. Oznacza to, że w okresie od lipca do sierpnia 2023 roku średnio blisko co siódmy kredyt hipoteczny został udzielony w tym banku.

ING Bank Śląski

ING Bank Śląski wyjaśniał wcześniej, że "w związku z konstrukcją oprocentowania zmiennego opartego o WIRON 1M Stopa Składana harmonogram spłat klienta będzie zmieniał się co miesiąc i uwzględniał zmieniającą się wysokość wskaźnika. Przekłada się to na inną wysokość raty w każdym miesiącu". Oznacza to, że rata może rosnąć lub maleć - w zależności od zmiany wskaźnika WIRON. Im wyższa wartość wskaźnika, tym wyższa miesięczna rata kredytu.

Obecnie WIRON 1M Stopa Składana wynosi 5,00981 proc. Dla porównania WIBOR 1M jest na poziomie 5,80 proc., WIBOR 3M 5,66 proc., a WIBOR 6M 5,56 proc.

WIRON miał finalnie zastąpić WIBOR w 2025 roku. Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej do spraw reformy wskaźników pod koniec października br. wydłużył maksymalny termin realizacji reformy do końca 2027 roku.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:mb/dap

Źródło: TVN24 Biznes