To najdroższa fotografia sprzedana w Polsce. Cena zwala z nóg

Dotychczasowy najwyższy wynik należał do zdjęcia "Afghan Girl" mistrza fotografii reporterskiej Steve'a McCurry'ego. Podczas aukcji przeprowadzonej w październiku ubiegłego roku za tę pracę zapłacono ponad 283 tys. zł.

Najdroższa fotografia w Polsce

Według domu aukcyjnego Desa Unicum, "Deluge" okazało się punktem zwrotnym w twórczości artysty. "Była to jedna z pierwszych okazji do stworzenia zdjęć poza konwencją fotografii komercyjnej, do której był tak przywiązany przez dużą część zawodowej aktywności" - wskazano.