Co dalej z wypłatami 800 plus. Jest zapowiedź

Program 800 plus jest już stałym elementem budżetów polskich rodzin. Będzie kontynuowany w kolejnych latach na takich samych zasadach jak obecnie – powiedziała w piątek w Sejmie wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska.

Sejm przeprowadził debatę nad sprawozdaniem Rady Ministrów z realizacji ustawy o 500 plus (obecnie 800 plus) w 2023 r. Wiceministra rodziny Aleksandra Gajewska poinformowała, że w 2023 r. wydatki budżetu państwa na program 500 plus wyniosły ponad 41,7 mld zł. Jak przekazała, w 2023 r. do ZUS wpłynęło 5,3 mln wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego. - Wnioski dotyczyły 8 milionów 100 tysięcy dzieci – wskazała Gajewska.

Ograniczony wpływ na dzietność

Wiceszefowa MRPiPS, powołując się na rządową analizę, zaznaczyła, że program Rodzina 500 plus miał bardzo ograniczony wpływ na dzietność: prawdopodobnie przyczynił się jedynie do niewielkiego wzrostu urodzeń w pierwszych latach po wprowadzeniu świadczenia.

Z rządowego sprawozdania wynika, że wprowadzenie świadczenia wychowawczego miało "zdecydowany wpływ" na ograniczenie ubóstwa wśród dzieci, jednak został on w pewnym stopniu zniwelowany przez wzrost inflacji w latach 2022-2023. Rząd podkreślił w dokumencie, że podniesienie kwoty świadczenia z 500 do 800 zł na dziecko miało na celu przeciwdziałanie skutkom tego wzrostu. Efekty tej zmiany mają być widoczne w 2024 r.

- Chcę w tym miejscu z mównicy sejmowej bardzo wyraźnie podkreślić jeszcze raz i głośno: program 800 plus jest już stałym wieloletnim elementem budżetów domowych polskich rodzin, dlatego będzie kontynuowany w kolejnych latach na takich samych zasadach jak obecnie – zapewniła Gajewska.

Wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska na sali obrad Sejmu PAP/Leszek Szymański

Debata na temat 800 plus w Sejmie

W debacie posłowie zwracali uwagę, że odwrócenie niekorzystnych trendów demograficznych wymaga kompleksowej polityki składającej się z wielu elementów wsparcia. Wymienili tu m.in. rozwiązania w obszarze mieszkalnictwa, elastyczne formy zatrudnienia dla matek oraz rozwój i poprawę jakości opieki nad małymi dziećmi.

Bożena Borys-Szopa (PiS) podkreśliła, że 800 plus to jeden z flagowych programów wprowadzonych przez rząd Zjednoczonej Prawicy, który zmienił rolę państwa w kształtowaniu polityki rodzinnej. - Cieszy nas, że po blisko dziewięciu latach funkcjonowania programu obecny rząd zauważył wartość tego rozwiązania – powiedziała Borys-Szopa. Joanna Frydrych (KO) zaznaczyła z kolei, że rząd PiS przez wiele lat nie waloryzował świadczenia wychowawczego, co doprowadziło do wzrostu ubóstwa wśród dzieci. Maja Nowak (Polska 2050 – Trzecia Droga) i Agnieszka Kłopotek (PSL – Trzecia Droga) wskazały na potrzebę opracowania długofalowej strategii demograficznej.

O tym, że jedno świadczenie nie wystarczy, by pomóc rodzinom z dziećmi, mówił Grzegorz Płaczek (Konfederacja). - Wkrótce nawet program 1000 plus nie wystarczy w zapewnieniu godnych warunków życia – stwierdził. Program Rodzina 500 plus został wprowadzony przez rząd PiS 1 kwietnia 2016 r. W jego ramach rodzinom z dziećmi na utrzymaniu przysługiwało świadczenie wychowawcze 500 zł na dziecko w wieku do ukończenia 18 lat, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Od 1 stycznia 2024 r. wysokość tego świadczenia wynosi 800 zł miesięcznie na dziecko.

