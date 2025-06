Ważna zapowiedź premiera w sprawie cen prądu

Ceny energii będą zamrożone do końca 2025 roku - poinformował przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk.

- Podjęliśmy decyzję, że spokojnie do końca roku możemy dalej mrozić ceny energii, co przy równoczesnym spadku cen energii na rynku może oznaczać - i do tego zmierzamy - że także w przyszłym roku nie będzie dotkliwych, z punktu widzenia klienta, zmian - powiedział premier. - Ale na razie dołożyliśmy kolejne miesiące, jeśli chodzi o mrożenie cen energii, wiec nie będzie żadnych przykrych niespodzianek - dodał.